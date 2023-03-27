Изнасилование девочки на Закарпатье: обидчики гуляли во время домашнего ареста и пугали жертву

На Закарпатье набирает обороты скандал из-за жестокого изнасилования тремя подростками несовершеннолетней девочки. На днях Воловецкий районный суд области приговорил трех обвиняемых школьников к условному сроку наказания: пять лет с отсрочкой на два года.

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Это возмутило жителей области. В самом селе рассказывают, что двое братьев-преступников уже давно славятся задиристым характером. Кроме того, они не придерживаются домашнего ареста. А их жертва боится, что они вновь вернутся в школу, где ей придется встречаться с ними.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Прокуратура поменяла статью на более "легкую"

Сейчас село Верхние Ворота Воловецкого района Закарпатской области гудит. Преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое 15-летних школьников – братья близнецы Ростислав Г. и Владислав Г., а также их товарищ Михаил Т. – поздно вечером заманили свою 14-летнюю подругу в подвал.

Там один из них нанес ей удар в живот, другой зажал голову между ног. Девочку раздели и изнасиловали. Все это сняли на видео, а затем выложили в Instagram. Три недели видео гуляло среди школьников и жителей села, пока не попало в руки полиции.

Тогда там открыли дело. Бабушка девочки Мария Сютрик, которая воспитывает детей, пока родители на заработках, о случившемся узнала лишь спустя три недели, когда к ней пришли полицейские. Тогда она написала заявление.

Дело расследовали и передали в суд. Сначала подростков взяли под стражу, но потом отпустили под домашний арест. На днях Воловецкий районный суд приговорил школьников к пяти годам лишения свободы, но с отсрочкой приговора на два года. Также они должны выплатить 60 тыс. грн потерпевшей.

В самом суде заявили, что уже в процессе судебного разбирательства прокуратура переквалифицировала статью обвинения из "Изнасилования" в "Сексуальное насилие". Т. е. в более легкую.

"В ходе судебного разбирательства в связи с недоказанностью в действиях несовершеннолетних обвиняемых состава инкриминируемого им преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование), Закарпатской областной прокуратурой изменены обвинения по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие)", – заявляют в суде.

По обновленной статье обвинения предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с испытательным сроком, если речь идет о несовершеннолетних.

В суде заявляют, что именно такой приговор предложило обвинение и поддержала потерпевшая в присутствии адвоката. Все процессуальные действия сопровождались присутствием психолога, адвоката потерпевшей, а также в редких случаях представителя службы по делам детей.

Родственница требовала забрать заявление

Такой приговор шокировал как жителей села, так и саму девочку и ее родных.

"Когда прозвучал приговор, внучка очень расстроилась. Мы пришли домой, она стала плакать. Говорила, что как же я теперь вместе с ними буду ходить в одну школу?" – рассказывает нам бабушка Мария Сютрик.

Пенсионерка говорит, что когда все стало известно и насильниками занялась полиция, две мамы обвиняемых приходили к ним домой и просили прощения.

"Они пришли и сказали: извините нас. Но искреннего раскаяния в их словах не было. А потом пришла бабушка этих близнецов и приказным тоном стала требовать: "Забери заявление из полиции. Сколько денег тебе надо?" Я ей тогда сказала, что внучкой не торгую и никаких денег мне не нужно", – говорит женщина.

Семья пострадавшей девочки живет скромно, мама сейчас на заработках в Европе, отец тоже часто ездит на подработки. Денег на адвоката у них, естественно, не было, поэтому интересы ребенка представляла государственный бесплатный защитник, которого им назначили.

"Она приезжала на заседания, но какой-то заинтересованности в нас у нее не было, она все время настаивала на своем. Я считаю, что она наши интересы не отстаивала. Мы собираемся подавать апелляцию. Обратились к прокурору, но он сказал, что это не его работа, никаких документов он нам давать не будет, обращайтесь к адвокату", – говорит бабушка.

Государственный защитник пообещала им, что 5-7 апреля подаст документы на апелляцию, сама прокуратура на апелляцию подавать не собирается.

Известны своим задиристым характером

В самом селе большинство жителей поддерживают семью девочки, правда, говорить на камеры журналистов не хотят.

"Люди очень возмутились такому приговору. Дело тянулось полтора года, бедная девочка и так по характеру очень тихая, а сейчас и вовсе тише воды, ниже травы. Пройдет по улице – ее и не заметишь. Я представляю, какое горе она переживает. Ведь видео видели практически все в селе", – рассказывает местная жительница. (Все, с кем удалось поговорить, просят их имен не называть).

"Эти ребята у нас в селе давно известны своим задиристым характером. Про драки я не слышал, но они любят к кому-нибудь приставать, задирать. И людей очень возмущало, что суд дал им домашний арест и они должны были сидеть дома, но они выходили на улицу, гуляли. Им все нипочем", – говорит еще один житель села.

Бабушка девочки тоже вспоминает, что однажды внучка шла по улице, а там сидели ее обидчики с компанией. Они стали что-то выкрикивать ей вслед. Девочке это было очень неприятно.

Мама близнецов Наталья Г. работает бухгалтером в Нижневоротском сельсовете. Многие считают, что она могла влиять на ситуацию с расследованием и судом. Ведь именно сотрудники местной власти по делам детей приходили на суд представлять интересы ребенка.

"Семья у них по сельским меркам состоятельная. Там бабушка ездит на заработки в Италию, чего им не хватало, я не знаю", – говорит жительница села.

Судя по фото в одной из соцсетей, родители с близнецами ездили на отдых в горы, катались на лыжах, летом отдыхали на местных базах отдыха. Под семейными фото знакомые с восторгом писали о том, что какая прекрасная семья, какие замечательные мальчики.

Семья третьего участника преступления тоже в селе считается благополучной, с достатком. Сейчас мама Михаила закрыла свои странички в соцсетях.

Учились дистанционно, в школу не ходили

Глава Нижневоротской громады Иван Грига считает, что шум вокруг этой истории подняли журналисты.

"Все было спокойно, пока СМИ все это не подняли. К девочке в селе и в школе нормальное отношение, никто ее не обижал. Эти трое ребят в школу не ходили. Сначала их посадили в СИЗО, а потом выпустили под домашний арест. Они учились дистанционно, учителя присылали мамам на электронную почту домашнее задание", – говорит Грига.

По его словам, мама братьев действительно работает у них бухгалтером уже больше 10 лет.

"Она простой бухгалтер, как она может на кого-то тут повлиять? Это неправда. Один из братьев был у нас в футбольной команде, а третий участник – хороший вратарь. Но характер у них действительно такой, шустрые слишком. Хотя в криминале до этого они замечены не были", – говорит глава сельсовета.

Он не хочет давать какую-то оценку приговору суда, говорит, что на это есть Высшая совет правосудия.

Подключились известные люди

Делом об изнасиловании девочки теперь занялись общественные деятели и официальные лица. Известный юрист Маси Найем заявил, что готов собрать группу юристов для защиты ребенка. Бабушка подтвердила, что они едут в Киев и будут заниматься защитой и менять адвоката.

Телеведущая Маша Ефросинина нашла для ребенка лучшего психолога, которая должна помочь девочке. Хотя со школьным психологом школьница общалась, но учитывая то, что сотрудница тоже подписала положительную характеристику насильникам, доверия к ней нет.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также сообщил, что дело находится под его контролем. Офис Генерального прокурора заявил, что все-таки будет обжаловать этот приговор.

Мария Сютрик благодарит всю Украину за то, что поддержали их семью в такое тяжелое для них время. Они очень надеются на то, что справедливость восторжествует и виновные будут наказаны по закону.

Хотелось бы, чтобы это дело действительно довели до конца. Поскольку мы имеем пример громкого убийства пьяными полицейскими маленького мальчика Кирилла Тлявова из Переяслава Киевской области.

Тогда многие юристы, глава МВД, известные люди обещали, что виновные будут наказаны. Однако спустя три с половиной года уже последний из задержанных освобожден из-под стражи. А Европейский суд по правам человека принял решение выплатить ему 90 тыс. долларов за ненадлежащие условия и чрезмерный срок содержания в СИЗО.