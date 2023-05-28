Нашел способ дать о себе знать: в Украину вернули парня, которого российские оккупанты похитили из Мариуполя. Фото

В Украину удалось вернуть еще одного ребенка, которого российские захватчики незаконно вывезли из оккупированного Мариуполя. Теперь на подконтрольной украинским властям территории находится 17-летний Вячеслав.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Там рассказали, что парень рос без родителей и учился в Мариуполе.

После оккупации города россияне депортировали несовершеннолетнего в Шахтерск Донецкой области. Уже там, на подконтрольной врагу территории, Вячеслав нашел способ связаться с украинскими властями.

"Впрочем, сильный духом и сообразительный паренек нашел способ дать о себе знать. Дальше было много кропотливой работы волонтеров и государственных органов", – сказано в сообщении.

В субботу, 27 мая, Вячеслав приехал в Киев.

В его возвращении из оккупации приняли участие Министерство иностранных дел Украины, Служба по делам детей Деснянского района Киева, главный специалист отдела опеки/попечительства, усыновления и семейных форм воспитания Алина Долженко, программный директор "СОС Детские Городки Украина" Дарья Касьянова, а также "Украинская сеть за права ребенка".

"Напоминаем, если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталии Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48", – напомнили в Минреинтеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее к родным маме и папе вернулась 6-летняя Анна-Мария, похищенная оккупантами и вывезенная на территорию РФ из временно захваченного Мариуполя.

Родители девочки защищали родной город в первые месяцы после вторжения, после чего попали в плен к вражеской армии. Теперь семья воссоединилась в Украине.

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