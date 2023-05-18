Из РФ удалось вернуть ребенка попавших в плен защитников Мариуполя: семья воссоединилась в Украине. Фото

Офис уполномоченного по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Лубинец поделился радостной новостью, которая стала результатом работы его команды. К родным маме и папе вернулась 6-летняя Анна-Мария, похищенная оккупантами и вывезенная на территорию РФ из временно захваченного Мариуполя.

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Как рассказал политик у себя на Telegram-канале, родители девочки защищали родной город в первые месяцы после вторжения, после чего попали в плен к вражеской армии. После освобождения из плена мама девочки обратилась в Офис омбудсмена с просьбой помочь в возвращении ее дочери.

"Мы провели сложную дипломатическую работу с представителями РФ и нам удалось вернуть малышку домой. Сейчас семья в полном составе находится в Украине и счастлива, что удалось воссоединиться", – написал Лубинец.

Он добавил, что Офис уполномоченного постоянно ведет работу по возвращению украинских детей обратно в их семьи. Все, кто утратил своего ребенка, может обратиться за помощью на бесплатную линию 0-800-50-17-20.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты придумали новую отговорку для депортации украинских детей. Они организуют медицинские осмотры для детей, во время которых якобы находят у них болезни, поэтому принудительно вывозят "на лечение" в Россию.