Це фото для мене - вагоміше за тисячі слів.

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Єпископат Помісної Православної Церкви України після Архієрейського Собору, проведеного в Печерській Лаврі.

Тієї Церкви, яку опоненти й інтригани сотні раз "ховали". Якої "ніколи не буде".

А вона є. І буде. І це явна ознака Божого благословення. Вона є і буде тому, що так хоче Глава Церкви - Христос Господь. І так хоче народ Божий.

Завтра ми вітатимемо нашого Предстоятеля, Митрополита Епіфанія, з іменинами. І це справді благословення - мати гідного Предстоятеля. Відповідного викликам, які постають.

Завтра - 15 років, як Господь благословив мені служити цій Церкві в сані архієрея. Пишаюся, що належу саме до неї. Пишаюся братами, пишаюся тим, що попри всі наші відмінності ми здатні спільно робити справи історичної ваги.

Помоліться за єпископат нашої Церкви - щоби ми всі і надалі відповідали словом і ділом нашому покликанню.