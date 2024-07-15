'Наша государственность – это каждый и каждая': Зеленский вручил награды украинским воинам и почтил память погибших. Видео

Президент Владимир Зеленский в День украинской государственности вручил награды украинским воинам. Также президент почтил память защитников, которые погибли, сражаясь с российскими оккупантами.

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Зеленский подчеркнул, что украинская государственность – это достижение всех, кто ради Украины сражается, работает, объединяет мир, учится, распространяет правду и готовит для России ответственность. Обращение президента опубликовано в его Telegram-канале.

По словам президента, государственность – это каждый гражданин нашей страны, кто переживает за Украину, гордится Украиной и делает все, чтобы наша страна победила.

"Сегодня, в День Украинской Государственности, в День крещения Руси-Украины, мы благодарим всех вас. Всем, чья преданность Украине, добросовестность и чувство долга берегут Украину", – отметил президент.

Также Зеленский добавил, что сейчас очень важна неизменная вера в победу и справедливый мир для Украины. Президент отметил, что в Киево-Печерской Лавре помолились за защиту и благословение для украинского народа и наших воинов, а также за то, чтобы жизнь победила эту войну и все зло, которое она несет.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня украинской государственности. Глава государства отметил, что сейчас наша страна борется против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от подлинного христианства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский после недели, насыщенной дипломатическими событиями и встречами на высшем уровне, анонсировал совещания с руководителями областей нашего государства. Все договоренности, которые уже удалось достичь, должны быть реализованы на местах, США готовы в этом помогать.

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