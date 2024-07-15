'Мы боремся против страшного врага': Зеленский обратился к украинцам в День государственности. Видео

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня украинской государственности. Глава государства отметил, что сейчас наша страна борется против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от подлинного христианства.

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Зеленский отметил, что Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. Об этом президент заявил в своем видеообращении.

По словам президента, страна-агрессор РФ несет руины и смерть, которые Украина должна превозмочь.

"Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми. Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. Которое попирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя", – заявил глава государства.

Президент добавил, что Украина кардинально отличается от агрессора, ведь РФ строит свою государственность на руинах и смерти, а наша страна стремится жить.

"Мы с вами уже отмежеваны нашим духом от этого врага. И мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство. Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности! И благодарю всех, кто с Украиной" – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский после недели, насыщенной дипломатическими событиями и встречами на высшем уровне, анонсировал совещания с руководителями областей нашего государства. Все договоренности, которые уже удалось достичь, должны быть реализованы на местах, США готовы в этом помогать.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Вашингтон Зеленский провел ряд важных встреч. Украинский лидер поблагодарил США и всех американцев, которые поддерживают наше государство в борьбе за свободу.

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