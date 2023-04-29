'Наш самурай': японец преодолел 10 тысяч км и встал на защиту Украины. Фото

Японец Такао Тайнака был волонтером в Украине, а потом встал на защиту нашей страны от российских оккупантов. Он вступил в ряды Интернационального легиона ВСУ. Для этого, воин преодолел 10 000 километров. Там его называют "наш самурай".

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Как пишет LIGA, в начале 2022 года 35-летний Тайнака жил в Японии и работал консультантом по менеджменту. Но, узнав о войне в Украине, решил помогать нашим гражданам. Так, в мае 2022 года Такао собрал рюкзак и приехал в Киев из префектуры Хоккайдо (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он помогал жителям столицы, Харькова, Краматорска, Орехова, Бахмута и множества других населенных пунктов. Под постоянными бомбардировками Тайнака доставлял продовольствие, эвакуировал людей и строил подземные укрытия.

"Со мной здесь произошло много интересных историй. Я был под обстрелами и вблизи видел бои между украинцами и россиянами. Много раз я думал, что погибну. Я пережил много вещей, и это чудо, что я сегодня вообще жив", – рассказал Такао.

Последние два месяца он является бойцом Интернационального легиона. Примечательно, что знания английского и украинского у японца очень ограничены, но мужчина уверенно говорит "Кохаю Україну".

"У меня нет семьи. У меня есть только один хороший друг в Японии, который меня поддерживает. Я пришел сюда, чтобы помочь нуждающимся. Я в это верю. Честно говоря, посредством своей работы я очень полюбил украинцев", – сказал он.

Тайнака признался, что тронут добротой и теплом многих украинцев.

"Со мной здесь произошло много интересных историй. Я был под обстрелами и вблизи видел бои между украинцами и россиянами. Много раз я думал, что погибну. Я пережил много вещей, и это чудо, что я сегодня вообще жив", – отметил Такао.

В Бахмуте он строил подземные укрытия, бронежилетах и шлемах выкачивал воду из-под земли, копал и таскал много вещей. Руки японца укрыты кровавыми ранами.

"Из Бахмута мне запомнился один момент. Всю ночь мы копали землю для укрытия. Под постоянными обстрелами и боями. Бои шли в 500, 300, 200 метрах от нас. Мы были абсолютно счастливы, когда закончили работу", – вспомнил Такао.

На данный момент он – пехотинец и целый день тренируется, поэтому пока еще не был на поле боя.

"После 6-часовой боевой подготовки я конспектирую то, чему научился. Потом я изучаю язык, основы движения солдата и пули. Вечером я пробегаю еще 5 км и снова тренируюсь. Я никогда не чувствую себя уставшим. Я – японец и в моих жилах течет самурайская кровь", – утверждает Такао.

Он отметил, что решение воевать за Украину воспринимается противоречиво среди японцев.

"Есть те, кто поддерживает защиту своей страны. Но есть и те, кто считает, что война не ведет к миру – это японский образ мышления", – объяснил японец, добавив, что нашел себя в Украине и даже планирует остаться здесь после войны.

Тайнака хочет начать торговый бизнес между Украиной и Японией – продавать в Японии украинские крафтовые товары.

"Я ни о чем не жалею. Я верю в мою помощь украинцам. Я не буду об этом жалеть, даже если это будет означать мою смерть", – резюмировал солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине сняли документалку "Интернациональный Легион. Воля без границ". Это фильм об иностранцах, воюющих за Украину против России с начала полномасштабного вторжения. Ленту создала команда online.ua при содействии ГУР Минобороны Украины.

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