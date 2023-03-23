''Воля без границ'': в Украине сняли документалку о спецподразделении иностранцев, противостоящем оккупантам

"Интернациональный Легион. Воля без границ" – это документальный фильм об иностранцах, воюющих за Украину против России с начала полномасштабного вторжения. Ленту создала команда online.ua при содействии ГУР Минобороны Украины.

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Уже в марте 2022 года Интернациональный Легион приступил к выполнению боевых задач. Скамьи Легиона продолжают пополняться добровольцами из более чем 50 стран мира, а Украина с благодарностью принимает помощь от иностранных защитников.

"Интернациональный Легион. Воля без границ" рассказывает истории смелых добровольцев, вставших в ряды ВСУ, чтобы отстаивать независимость нашего государства.

Документальный фильм можно посмотреть на украинском и английском языке.

Гарри родом из Шотландии, он знал о войне России против Украины еще с 2014 года и присоединился к Легиону в начале марта 2022 года. О россиянах говорит очень однозначно.

"С тех пор как я приехал сюда, я понял, что им нет разницы, по ком гатить. Для них не важно, что в городах есть гражданское население, они просто открывают огонь. Для них [русских] человеческие смерти не имеют ни одного значение. Мы делаем все возможное, чтобы спасти людей и помочь им", – говорит Гарри.

Боец Легиона Эрик считает, что основная проблема россиян – в их эго. Они ведь никак не смогут смириться со своим поражением в Украине.

"Очевидно, они не воюют с войсками НАТО. Их его могло бы принять поражение от НАТО, однако не сможет принять поражение от Украины", – рассказывает Эрик.

Пэну чуть за 20 лет, он из Греции. Сначала мужчина хотел волонтерить, но когда увидел собственными глазами, что на самом деле происходит в Украине, взял в руки оружие и присоединился к Легиону. Пэн призывает не пренебрегать бедой других людей и всегда искать возможности помогать.

"Война не всегда будет происходить где-то далеко, на другом конце света. Это может произойти с вашей страной, с вашим городом, с вашими людьми. И когда такое случается, у вас может не быть возможности позаботиться о себе. Поэтому вы, скорее всего, будете просить о помощи у других и ждать, что вам помогут. Итак, если вы можете – помогайте другим", – рассказывает боец Легиона Пэн.

Макс покинул свою учебу в родной Бразилии, чтобы присоединиться к борьбе за свободу Украины и всего свободного мира.

"Учитывая, что я здесь увидел – это военные преступления и геноцид. Потому что они бомбят гражданские объекты, где нет военных. Никаких сомнений, что Владимир Путин должен понести за это ответственность", – поделился Макс.

Раньше Михал служил в Вооруженных силах Польши. Боец намерен после победы Украины вернуться назад.

"Чем больше оружия будет предоставлено Украине, тем быстрее закончится война. Посмотрите, какие проблемы люди имеют в Украине, насколько сильно пострадала промышленность по сравнению с европейскими странами. Поддержка Украины – это всего лишь платить на 10% больше молока или хлеба. Это – ничего", – рассказал Михал.

Бойцы Легиона убеждены, что мир должен продолжить поддержку Украины, ведь это вопрос демократии и свободы для всего мира, а не только для одной страны.

Авторы фильма выражают особую благодарность ГУР МО Украины.