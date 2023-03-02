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Нардепы от "Евросолидарности" передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине

Мария Шевчук
Общество
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Нардепы от 'Евросолидарности' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз и Владимир Арьев передали 40 генераторов и гуманитарную помощь многодетным семьям из деоккупированных громад Харьковщины, а также химические грелки, медицинские средства и вкусности украинским воинам, защищающим Украину.

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Нардепы от ''Евросолидарности'' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине
Нардепы от ''Евросолидарности'' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине

"Шевченковская ОТГ, Харьковщина. С Владимиром Арьевым и командой "Европейская Солидарность – Харьковщина" привезли мощные генераторы для многодетных семей, переживших оккупацию", – отметила депутат.

Нардепы от ''Евросолидарности'' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине
Нардепы от ''Евросолидарности'' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине

"У Светланы Ковальчук 7 детей: старший - 20, младший 6 лет. Мужчина - отчаянный волонтер и поддержка для всех, кто нуждается в помощи. Как-то наименьшая спросила шепотом, потому что в селе стояли "осовободители": когда закончится война?" придут наши военные". И вот, наконец, когда маленькая увидела военных с украинскими шевронами, вбежала домой с радостным криком: "Война кончилась!" – рассказала Ирина Фриз историю одной из семей, переживших оккупацию на Харьковщине.

Нардепы от ''Евросолидарности'' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине

Ирина Фриз поблагодарила однопартийца Андрея Алиева, с которым имела возможность встретиться в Шевченково и передать его подразделению помощь от Гуманитарного хаба "Восток-Запад" – грелки для рук и ног, медицину и вкусности.

Нардепы от ''Евросолидарности'' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине

Владимир Арьев поделился впечатлениями от поездки на деоккупированные земли Харьковщины.

"Справиться с семью детьми или с лежащим инвалидом войны в разбитом оккупантами городе без электричества - это очень трудно. А таких семей на деоккупированных районах Харьковской области немало. Вчера весь день мы с Ириной Фриз развозили генераторы. Изюм, Шевченково. На 8500W. 40 штук. Надо было видеть глаза людей!", – пишет Арьев на своей странице в Facebook.

Нардепы от ''Евросолидарности'' передали 40 генераторов многодетным семьям на деоккупированной Харьковщине

"Спасибо за помощь Украине Lafarge Polska и фонда TeofiPolskie Serce, от имени которого я продолжу развозить генераторы в другие города и городки, пострадавшие от войны и который возглавляет мой друг и наша коллега з партии из Европейской Солидарности Наталья Издебска" Наталией Издебской", – отметил депутат.

В "ЕС" отмечают, что настоящая солидарность на практике.