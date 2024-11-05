Напряжение спадет: астрологиня дала прогноз на облегчение 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, проходит четвертый лунный день. Луна находится в знаке Стрельца, в 11:29 начнется пятый лунный день, который перейдет в знак Козерога.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA астролог Исита Гая рассказала, чего ждать от 5 ноября. Она также посоветовала в этот вторник начать открываться новым энергетическим потокам.

5 ноября обещает стать днем внутреннего облегчения для многих. По словам астролога Иситы Гаи, во вторник большинство людей ощутят снижение напряжения, которое накапливалось в последнее время. На смену тяжелым ощущениям придут покой и легкость, что станет хорошей возможностью для отдыха и поиска гармонии.

Особенно чувствительными в этот день будут ваши органы чувств, в частности обоняние. По словам Гаи, многие смогут открыть для себя новые ароматы, которые раньше оставались незамеченными. Это может быть как ароматическое масло или свеча, так и парфюм, который станет своеобразным символом обновления. В этот день астролог рекомендует использовать ароматерапию для успокоения и наполнения внутреннего мира.

Кроме удовольствия ароматами, 5 ноября – день для работы со своим подсознанием. По словам Иситы Гаи, медитация перед зажженными свечами поможет расслабиться, отпустить напряжение и восстановить внутренний баланс. Это благоприятное время для того, чтобы открыться новым чувствам и ощущениям.

Также важно освободиться от навязчивых мыслей и старых идей, которые уже не приносят пользы. Астролог рекомендует оставить позади так и не реализовавшиеся планы. Таким образом можно очиститься от внутреннего багажа и сделать пространство для новых идей.

"Ну я думаю что надо отказаться от каких-то старых идей, которые у вас были. К примеру вы очень долго чего-то хотели, это возможно была такая навязчивая идея и вы все никак не могли это сделать, или куда-то уйти и все никак не находили время. Вот в этот день надо сбросить все идеи того, что не сложилось, не сбылось у вас, не срослось. Этот день подходит для того, чтобы все сбросить, выдохнуть и начать какие-то новые желания", – сказала эксперт.

Важный акцент дня – прощение. Гая напоминает о необходимости простить как себя, так и окружающих за любые негативные моменты, которые произошли в прошлом. Это поможет ощутить легкость и спокойствие.

Прощение касается не только людей, но и пространства и ситуаций. По словам астролога, именно через такие моменты мы лучше понимаем себя и свои желания. Осознание этого может способствовать мирному сосуществованию с собой и окружающим миром.

"Надо прощать в первую очередь себе, прощать другим, прощать пространства, прощать эту жизнь, потому что все люди, все ситуации они нам помогают познать себя, жить спокойно. И даже если вы сердитесь на кого-то, этот день подходит для того, чтобы все это отпустить и уйти в новую радостную жизнь", – резюмировала Исита Гая.

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