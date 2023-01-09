Напал на улице: на Закарпатье мужчина ограбил группу колядников, которые собирали деньги для церкви. Фото

На Закарпатье мужчина ограбил группу колядников, которые собирали деньги для церкви. Злоумышленник уже задержан.

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Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, а детали в комментарии Суспільному уточнила спикер Анна Дан.

Ограбление произошло в селе Терново ночью 7 января. Правоохранители установили, что колядники возвращались после поздравления односельчан с рождественскими праздниками.

В какой-то момент к ним подошел неизвестный и ударил одного из мужчин. После этого он отобрал у пострадавшего более 16 тысяч гривен и скрылся. У мужчины, которого ударил задержанный, диагностировали гематому левого глаза.

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Часть денег, в том числе 3500 гривен, у злоумышленника изъяли. Их намерены вернуть владельцам.

В полиции открыли уголовное производство. За совершенное закарпатцу грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в ограблении. Злоумышленник ударил ногой в лицо собутыльника, который поскользнулся и упал, сломав ногу, а затем забрал его телефон и деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, который из-за ревности к сожительнице избил оппонента. После этого злоумышленник ограбил потерпевшего, забрав у него сумку с телефоном, планшетом и личными вещами.

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