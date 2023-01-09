Напал на улице: на Закарпатье мужчина ограбил группу колядников, которые собирали деньги для церкви. Фото
На Закарпатье мужчина ограбил группу колядников, которые собирали деньги для церкви. Злоумышленник уже задержан.
Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, а детали в комментарии Суспільному уточнила спикер Анна Дан.
Ограбление произошло в селе Терново ночью 7 января. Правоохранители установили, что колядники возвращались после поздравления односельчан с рождественскими праздниками.
В какой-то момент к ним подошел неизвестный и ударил одного из мужчин. После этого он отобрал у пострадавшего более 16 тысяч гривен и скрылся. У мужчины, которого ударил задержанный, диагностировали гематому левого глаза.
Полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Часть денег, в том числе 3500 гривен, у злоумышленника изъяли. Их намерены вернуть владельцам.
В полиции открыли уголовное производство. За совершенное закарпатцу грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в ограблении. Злоумышленник ударил ногой в лицо собутыльника, который поскользнулся и упал, сломав ногу, а затем забрал его телефон и деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, который из-за ревности к сожительнице избил оппонента. После этого злоумышленник ограбил потерпевшего, забрав у него сумку с телефоном, планшетом и личными вещами.
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