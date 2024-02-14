'Нам сказали, что ты умер. Это ведь неправда?!' Украинки показали сообщения, которые писали погибшим любимым, родителям и сыновьям

В канун 14 февраля, когда весь мир празднует День Валентина, в соцсети Х (Twitter) украинские женщины создали новый тред, разрывающий сердце на куски. Украинки поделились последними сообщениями, которые они писали своим погибшим на войне любимым, родным и близким.

Впечатляющей закономерностью стала реакция на потерю – почти идентичные сообщения. В комментариях женщины поддержали друг друга, а их истории разлетелись по сети. Первой тред начала Мелания Подоляк – девушка военного летчика Андрея Пильщикова, более известного по позывному "Джус", погибший в конце августа 2023 года в авиакатастрофе.

"Рефлекс у всех одинаков с первой минуты. Вот почему важно говорить и делиться болью. В такие моменты ты понимаешь, что у тебя нормальная реакция была, и ты не сошла с ума", – написала она.

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