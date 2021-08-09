"Золотой век" СССР сравнили с 80-ми в США: как жили люди в обеих странах. Фото

Настоящий социализм был построен не в СССР, а в США, поскольку уровень достатка в последних был гораздо выше. В частности, доходы средней американской семьи в пять раз превышали доходы средней советской семьи.

Об этом написал белорусский блогер Максим Мирович в своем LiveJournal. Он также привел в пример сравнительное исследование журнала TIME, опубликованное 23 июня 1980 года в спецвыпуске "Внутри СССР".

В частности, журнал опубликовал таблицу со сравнительными данными, из которой следует, что средний заработок рабочего на производстве за неделю в США составлял 265,60 доллара, тогда как в СССР – только 56,54 доллара.

Видео дня

При этом, как отмечает Мирович, многие продукты питания и потребительские товары, такие как, например, женские кожаные сапоги, цветные телевизоры, автомобили, в Москве были на порядок дороже, чем в Нью-Йорке. "Женские чулки в Москве оказались дороже почти в 10 раз!", – пишет блогер.

В то же время TIME обратил внимание на невысокие цены на коммунальные услуги в Советском Союзе, однако, как пишет Мирович, "даже "высокая" американская коммуналка по сути абсолютно безболезненна для граждан США, в среднем зарабатывающих в пять и более раз больше, чем граждане СССР".

Что касается квартирного вопроса, по данным TIME, в 1980 году в США на человека в среднем приходилось 50 квадратных метров жилья, тогда как в СССР – 15.

Кроме того, журнал упомянул о "бесплатной" стоматологии в СССР. "Тут американцы смотрели лишь на цифры, но не зрели в корень. "Бесплатная" стоматология фактически вычиталась из итоговой оплаты труда советского человека", – пишет Мирович.

Он добавил, что в отличие от граждан США, в СССР люди "не знали, как наполняется бюджет страны" и куда идут налоги – "просто получали на руки 1/5 от реальной зарплаты, на остальные 4/5 получая все бесплатное".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирович показал приглашение на покупку обуви времен СССР. Документ предусматривал право на приобретение одной пары сапог в течение 1990-1993 годов.