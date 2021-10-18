Найдены молекулы, которые превращают растения в зомби

Международные исследователи выяснили, что фитоплазма – внутриклеточный паразит растений – может иметь молекулу, которая способна в некоторых случаях превращать растения в зомби. Это происходит за счет белка SAP05.

Так, исследование провели ученые из Академии Синика, Вагенингенского университета и Центра Джона Иннеса (Великобритания), результаты их работы опубликованы в научном журнале Cell. В частности, было обнаружено, что белок, среди прочего, может проникать в клетки и взаимодействовать со структурами, участвующими в переработке белкового "мусора".

В ответ на это растение уничтожает не только сами молекулы, но и снижает активность сигналов, которые отвечают за остановку роста и переход к цветению и плодоношению.

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В результате этого процесса растение впадает в "вечное детство" и при этом начинает тратить все ресурсы на рост новых листьев и побегов. Это в свою очередь создает хорошие условия для бактерий.

Один из авторов исследования Саския Хогенхаут отметила, что фитоплазма оказалась примером того, как отдельные гены могут манипулировать окружающей средой.

"Молекулярный механизм, который мы обнаружили, заставляет растения оставаться "вечно молодыми". Благодаря ему можно решить одну из главных проблем современного сельского хозяйства", – сказала профессор Центра Джона Иннеса.

Кроме того, ученые выяснили, что остановить этот процесс возможно, если изменить структуру белка RPN10, с которым взаимодействует SAP05. Подобным образом, по словам исследователей, SAP05 действует только на белки растений и не вмешивается в работу уничтожителей "мусора" в клетках цикадок и других насекомых, переносящих фитоплазму.

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