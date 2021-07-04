В Минздраве назвали самые опасные ядовитые растения в Украине: где растут и как выглядят

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о четырех опасных растенияї, с которыми нужно обращаться очень осторожно, чтобы не получить поражения кожи или отравиться. Речь идет про борщевик Сосновского, беладонну, аконит, болиголов.

На странице Минздрава в Telegram отметили, что не все красивые цветы и вкусные на вид ягоды являются безопасными для здоровья. В ведомстве дали советы, что делать, если все же получили ожоги или отравления.

Борщевик Сосновского

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Это растение можно встретить вдоль лесных дорог, на опушках, заброшенных пустырях. Вырастает до трех метров, имеет большие листья и соцветия, похожие на укроп. Как рассказали в Минздраве, его сок токсичен и в разы повышает чувствительность кожи к ультрафиолету – можно получить даже ожоги 1-3 степени.

Ожоги могут появиться не сразу, а постепенно под влиянием солнечных лучей. Кожу следует сразу промыть с мылом и избегать прямых солнечных лучей.

Белладонна

Растет в лиственных лесах, на опушке и у рек, и вырастает высотой 1,5 метра. Растение имеет разветвленные стебли и маленькие темные ягоды похожие на вишни, но ядовитые.

"Листья, стебли, цветы и ягоды содержат атропин и соланин, опасные для человека. Признаки отравления – расширенные зрачки, пересохший рот, боль в животе, низкое сердцебиение и пульс, замедление дыхания. В случае отравления необходимо сразу вызвать скорую", – сказано в сообщении.

Аконит

Растет преимущественно в горах, имеет цветы синего или фиолетового цвета. Еще называется волчье проклятье. Простого прикосновения достаточно, чтобы возник зуд. Если же растение попадет в рот – боль и ожоги гарантированы.

"Типичные признаки отравления аконитом – тошнота, рвота, расширение зрачков, слабость или паралич, проблемы с дыханием и сердцем. Возможны летальные случаи. В случае отравления немедленно вызывайте скорую", – подчеркнули в Минздраве.

Болиголов пятнистый

Растет вдоль дорог, железных дорог, на пустырях, лугах. Если на стебле есть фиолетовые пятна, а само растение высотой 1-2 метра, лучше ее избегайте.

Болиголов содержит кониин – сильный яд нервно-паралитического действия. Ядовитое все растение. Летальная доза для человека – 150-300 мг. Это 6-8 листьев растения.

"Семена и корни еще более токсичны. Симптомы отравления – расширенные зрачки, учащенное, а затем замедленное сердцебиение, боль в мышцах, паралич, судороги, затрудненное дыхание", – добавили в Минздраве.

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