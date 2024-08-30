Надо сконцентрировать все усилия: Порошенко призвал передать средства военного сбора и НДФЛ на нужды армии

Петр Порошенко, снова привезший партию FPV-дронов и техники для военных в Покровск, призвал власть все деньги от НДФЛ и военного сбора направить исключительно на обеспечение Сил обороны.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко напомнил, что ровно пять лет назад началась первая сессия Верховной Рады 9-го созыва. "Время подводить итоги. Верховная Рада с первых месяцев прославилась турборежимом с некачественными законопроектами или теми, что отменили реформы, которые были проведены во время нашей каденции: децентрализации, антикоррупционной инфраструктуры, системы "Прозоро" для государственных закупок. Запрета русской церкви страна ждала долгих 5 лет", – констатировал Порошенко.

"Сегодня мы вместе с командой находимся на Покровско-Кураховском направлении", – говорит лидер "Евросолидарности". Он подчеркнул, что ситуация у Покровска крайне напряженная и сейчас для спасения города должны быть сконцентрированы все ресурсы и усилия.

"Запрос номер один – это ударные дроны: они нужны сотнями, а иногда тысячами. Сегодня передаем 200 штук бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и вдобавок 3 "Мавика" и 2 зарядные станции. Еще 205 передаем десантникам из 46-й бригады вместе с 2 станциями Bluetti. Вместе эти бригады в 2022 году мужественно освобождали юг, сейчас защищают донецкие степи", – говорит Петр Порошенко.

Еще 200 FPV, 3 "Мавика", 6 шин на КамАЗы и купольный РЭБ привезли 16-му отдельному мотопехотному батальону 58-й бригады и спецназовцам Президентской бригады: в свое время они держали Бахмут и Авдеевку.

150-му разведбату привезли передвижную авторемонтную мастерскую. Еще одну контейнерную мастерскую получил 7-й армейский корпус быстрого реагирования, в состав которого входят десантно-штурмовые и аэромобильные бригады. Также военным отгрузили более 200 FPV-дронов, 6 "Мавиков", технику для питания и связи и 5 квадроциклов для эвакуации раненых.

"Безусловно, Курск очень важен, безусловно, другие направления очень важны. Но я могу сказать, что судьба этих месяцев решается сегодня в Покровске. И от того, будут ли наши военные обеспечены или нет, все зависит", – сказал Порошенко.

"Я бы очень хотел, чтобы здесь, рядом со мной, были представители ГСССЗИ, которые несколько месяцев назад забрали средства местных бюджетов, а отчитались и поставили всего на 40%", – отметил Петр Порошенко.

"Мы ставим вопрос о немедленном возвращении средств. Вся сумма военного сбора и налоги на доходы физических лиц от военных должны засчитываться на счета частей. Которые скоро будут покупать "Мавики", FPV, тяжелые дроны, средства разведки, средства РЭБ", – говорит пятый президент.

Он также возмутился отсутствием на Покровском направлении необходимых фортификационных сооружений: "Враг должен быть остановлен в десятках километров от Покровска. Остановлен фортификационными постройками, которых и здесь нет. Изъятие НДФЛ у местных громад было неэффективным. Строительство фортификационных сооружений было связано с нарушениями".

"Я призываю: сейчас пора наконец продемонстрировать единство, потому что страна в опасности. Мы победим. Но нужно прекратить терять людей. Надо перестать терять украинскую землю. И нужно прекратить терять время. Объединившись, создав коалицию национального единства в парламенте и правительство национального единства, спасти Украину, победить врага и развивать наше государство", – убежден Порошенко.