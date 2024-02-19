'Надо делать все, что в наших силах, и мечтать о Победе': Даша Трегубова прочла произведение 15-летней победительницы конкурса эссе от Фонда Рината Ахметова. Видео

"Мечтаю, что поеду в деревню, где жили дедушка с бабушкой. Сейчас оно оккупировано и ждет наших военных. Там висит старенький шерстяной ковер на стене летней кухни. Гордо плывет на нем корабль-красавец, бесстрашно рассекает волны, побеждает порывистый ветер и тьму. Несет нас к мечте, к миру, к Победе!

Эти строки написала 15-летняя Елена Яланская из Запорожской области. Они звучат на всю Украину голосом Даши Трегубовой – известной актрисы, ведущей, продюсерши, автора видеопроекта #ДашаЧитает. В рамках ежегодного всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова известные украинцы читают произведения детей-победителей проекта. Эссе Елены "Корабль-красавец" заняло первое место.

"Война холодными когтями терзает такую привычную жизнь, ледяным взглядом заглядывает в дома, безжалостно приносит смерть, студеными лапами разрушает мосты, больницы, школы... Сердце разрывается от новостей, стонет и отказывается воспринимать действительность. Кажется, что мечты здесь не место... Какие мечты на войне? – делится Елена.

Однако девушка твердо уверена – нужно делать все, что в наших силах. Надо верить. Надо ждать. И об этом она написала в своей творческой работе.

"...Надо приобретать крепкие знания, плести сетки, ухаживать за могилами погибших, поддерживать тех, кто потерял близких... Приобретать практические навыки, ведь это так понадобится для восстановления государства. И, конечно, мечтать. Мечтать о Победе. О том дне, когда наши герои вернутся домой, уставшие, поседевшие, но с горячими глазами и самым дорогим словом – мир", – пишет Елена.

Смотрите и слушайте ее эссе в талантливом и эмоциональном исполнении Даши.

Более 4 тысяч творческих работ от детей со всей страны получил Музей "Голоса Мирных" в рамках конкурса. Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них много детских и подростковых.

Читайте эссе финалистов конкурса в специальной коллекции на портале Музея.

Расскажите свою историю о войне на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.