'Надеемся вернуться домой': Дмитрий из Авдеевки рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Для Дмитрия война длится с 2014 года. За это время он был вынужден неоднократно менять место жительства из-за боевых действий. Авдеевка, Опытное, Доброполье, Новосамарское – в каждом из этих населенных пунктов мужчина пережил обстрелы, потери и условия, в которых главной задачей было выжить. Сейчас Дмитрий живет в Полтаве, свою историю он рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Еще в 2014 году, когда начались боевые действия, мы жили в поселке Опытное. Это уже был прифронтовой населенный пункт, ведь тогда сильно обстреливалась Авдеевка. Фонд Рината Ахметова привозил нам гуманитарную помощь. Это была действительно большая поддержка, ведь магазины тогда уже не работали и ничего не завозили", – вспоминает мужчина.

Дмитрий собственными глазами видел, как 25 мая 2014 года из Донецкого аэропорта вылетели все самолеты. После этого началось самое страшное – снаряды начали долетать до их поселка. Семья Дмитрия пряталась в подвале, однако после того, как бомба попала в стену убежища, стало понятно: оставаться больше нельзя. Выезжая, они видели в посадках множество мертвых тел. Те страшные картины навсегда запечатлелись в памяти мужчины.

Начало полномасштабной войны в 2022 году для Дмитрия стало болезненным ударом: трудно было снова переживать страх и неопределенность. Тогда мужчина жил в Донецкой области и уже имел опыт потери дома, поэтому известие о новом вторжении означало одно – снова придется покидать родные места, наскоро собирать вещи и начинать жизнь с чистого листа на новом месте.

"Двадцать второй год был очень страшным, ведь в 2022 году наша дочь жила неподалеку от Бучи. Мы очень переживали. Нам также пришлось второй раз выезжать, когда начались сильные обстрелы. Сейчас в Полтаве мы арендуем жилье. Надеемся вернуться домой, но там сейчас ничего нет: ни магазинов, ни аптек, ни бензина. Стараемся жить и не терять духа", – признается мужчина.

Смотрите историю Дмитрия здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.