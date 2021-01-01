Над Украиной выглянет солнце: Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на 2 января

В Украине 2 января ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет на всей территории страны.

Такой прогноз погоды дали в Укргидрометцентре. На западе и юге воздух прогреется чуть больше, чем на востоке и севере.

Средняя температура составит:

ночью 0...+2 °С;

днем +4...+6 °С.

Ветер преимущественно западный, 5–10 метров в секунду.

Днем теплее всего будет в Крыму и на Одесщине – до 11 и 9 градусов тепла соответственно, холоднее в восточных областях и на Сумщине – всего 4 градуса выше нуля.

В субботу, 3 января также существенных осадков также не будет. Ночью столбики термометров покажут +2 ...-3 °С, в Карпатах до -4...-9 °С. Днем воздух прогреется до +1...+6 °С, на крайнем юге страны и Закарпатье потеплеет до +10 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м / с.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Рождество в Украину придет похолодание до -14 градусов. По словам главы отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, основные морозы придутся на ночное время.