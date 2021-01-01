Над Україною вигляне сонце: Укргідрометцентр спрогнозував погоду на 2 січня

В Україні 2 січня очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається на всій території країни.

Такий прогноз погоди дали в Укргідрометцентрі. На заході та півдні повітря прогріється трохи більше, ніж на сході та півночі.

Середня температура складе:

вночі 0...+2 °С;

вдень +4...+6 °С.

Вітер переважно західний, 5–10 метрів на секунду.

Вдень найтепліше буде в Криму та на Одещині – до 11 та 9 градусів тепла відповідно, найхолодніше у східних областях та на Сумщині – лише 4 градуси вище нуля.

В суботу, 3 січня також обійдеться без значних опадів. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +2…-3 градуси, у Карпатах до -4…-9. Вдень повітря прогріється до +1…+6, на крайньому півдні країни та Закарпатті потеплішає до +10 градусів. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Різдво в Україну прийде похолодання до -14 градусів. За словами глави відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, основні морози припадуть на нічний час.