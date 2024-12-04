Над центральной Украиной зафиксировали российский 'самолет смерти', но есть нюанс. Фото

В воздухе над Украиной в понедельник, 2 декабря, якобы зафиксировали российский пассажирский самолет Ил-62 компании "Аэрофлот". Речь идет о борте RA-86561, одном из немногих российских "самолетов смерти".

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Указанный борт в сервисе Flightradar24 заметили журналисты "Телеграфа". По их утверждению, самолет "долетел почти до Днепра", причем за последние несколько дней это уже третий подобный случай.

"При этом данные о маршруте не доступны, поэтому точно неизвестно, откуда и куда направлялся самолет. Однако борт, вероятно, пересек границу с Украиной и зашел в закрытое воздушное пространство государства. Российский самолет долетел почти до Днепра с востока", – отмечают в издании и демонстрируют соответствующие скриншоты карты Flightradar24.

Издание предполагает, что никакого полета в тот день не происходило, и это только "сбой портала, ведь противовоздушная оборона над Украиной сбивает какие-либо воздушные цели".

В настоящее время борт RA-86561 в воздухе вообще не фиксируется.

Ил-62 находится на вооружении России. Его называют "Самолетом смерти", но не из-за работы в вооруженных силах окупантов. Просто чаще всего авиакатастрофы с советскими и российскими самолетами происходили именно с Ил-62, утверждает издание.

"В настоящее время все пассажирские компании России отказались от этого борта, но он перешел на вооружение ВВС РФ. По состоянию на 2024 год Россия имеет 8 рабочих бортов, более 150 машин списано и разобрано на металлолом. Общее количество авиатрощ с участием Ил-62 примерно 18", – пишет "Телеграф".

На самом деле из "илюшинских" самолетов по количеству аварий лидирует Ил-18. У Ил-76 авиакатастроф тоже было больше, чем у 62-й модели. А Ил-62 в свое время считался столь надежным, что был "бортом номер один" в советское время.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября над территорией Украины также был замечен российский пассажирский самолет, который также "долетел почти до Днепра". Это был самолет Boeing 738, принадлежащий российской авиакомпании Aeroflot. Он вылетел из Стамбула и должен был идти в Москву.