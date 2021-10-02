Начало октября порадует теплом: синоптики дали детальный прогноз. Карты

Погода в Украине в начале октября порадует теплом. В первые выходные месяца 2-3 октября синоптики прогнозируют до +16 +18 градусов.

Осадков не ожидается. Как сообщает Укргидрометцентр, постепенное похолодание начнется со среды, 6 октября. Температура воздуха в среднем по стране опустится до +13 +15 градусов днем, ночью +4 +6 градусов.

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Несмотря на солнечную малооблачную погоду днем и отсутствие осадков, 3-4 октября ночью похолодает до +3 +5 градусов. Холоднее всего погода будет на востоке страны. Так, на Луганщине возможны заморозки до 0 градусов.

По словам синоптиков, среднемесячная температура в октябре будет +7 +12 градусов, в Карпатах +6 +7 градусов. Отмечается, что это близко к климатической норме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в октябре будет холодной. По его прогнозам, во второй половине осени выпадет первый снег.