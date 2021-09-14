Дожди, заморозки и стужа: синоптики дали прогноз погоды в Украине на октябрь

Погода в Украине в октябре будет холодной. По прогнозам синоптиков, во второй половине осени выпадет первый снег.

Народный синоптик Леонид Горбань сказал, что ухудшение погодных условий начнется уже в конце сентября, сообщает "РБК Украина". Он считает, что сильные грозы и дожди ожидаются в первой декаде месяца.

В середине октября украинцев ждут заморозки, рассказал Горбань. В конце месяца также возможны дожди.

Климатолог Вазира Мартазинова также считает, что в октябре ожидаются заморозки и первый снег. По ее словам, в первой декаде месяца температура воздуха будет до +15 градусов. Затем в Украине прогнозируют похолодание до +3 градусов ночью, днем +5 +7 градусов. Первый снег выпадет во второй половине октября, считает Мартазинова.

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Метеоролог Вера Балабух считает, что второй месяц осени будет не очень холодным. По ее словам, октябрь ожидается сухим, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ближайшие несколько дней погода в Украине еще порадует осенним теплом, однако к концу недели принесет частичное похолодание. Преимущественно на западе в этот период обещают дожди.