Люди ночуют в очередях: СМИ раскрыли факты махинации в сервисных центрах с получением водительского удостоверения

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины планируется провести внеплановую служебную проверку и, как минимум, поменять весь руководящий состав. Возможно, аналогичное действие будет применено и к другим Сервисцентрам в стране.

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Об этом 4 декабря сообщили в МВД. Таким образом министерство отреагировало на журналистское расследование Bihus.Info.

Как отметили в МВД, в Сервисцентрах ожидают "масштабной перезагрузки" всех рабочих процессов. В частности, уже создана рабочая группа по совершенствованию цифровых сервисов ТСЦ.

"Что касается руководства и должностных лиц ТСЦ №8041 в Киеве, то МВД уже обратилось в НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, фигурировавших в журналистском расследовании", – отметили в министерстве.

Именно о ТСЦ №8041 (Киев, ул. Победы, 20) говорится в очередном сюжете Bihus.info.

"Сервисные центры работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан. Люди ночуют под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а "бегунки" продают их за деньги. Тем временем сотрудники СЦ ездят на работу на авто, отсутствующих в их декларациях", – утверждается в расследовании.

В прошлом году Нацполиция расследовала дело по руководству этого Центра, которое "искусственно создало дефицит талонов", чем предоставило возможность "бегункам" продавать услуги Центра за 3-4 тыс грн. Но дело закончилось приговором только для "бегунка", "а проблема с дефицитом талонов после этого никак не разрешилась", утверждают журналисты.

Управляет этим ТСЦ Александр Бойко. В его декларации говорится, что мужчина живет в чужой квартире, ездит на 10-летнем отцовском Toyota Land Cruiser. Однако его жена в Instagram кичится автомобилями, "которых не было в декларациях": это BMW X3 (от 50 тыс долл), электрокары Volkswagen ID.4 (от 30 тыс долл) и BMW IX3 (от 60 тыс долл). Причем автомобили оформлялись на тестя Бойко и все покупались новыми.

Администратор ТСЦ Владимир Науменко на работе пользуется Audi E-Tron (более 40 тыс долл.), но этот автомобиль оформлен на его 22-летнего сына. На жену Науменко оформили квартиру в новостройке и новый Highlander, у старшего сына отдельная квартира в другом новом ЖК, дача на Киевском море, большое количество земли в Музычах под Киевом и Toyota Camry, а у младшего сына – тоже квартира в том же ЖК и уже упомянутый E-Tron.

Lexus NX 300 на служебной парковке позади СЦ (на фото) оформлен на тещу администратора Анатолия Клименко. Из его декларации известно, что квартиру в новостройке ему подарил отец-пенсионер, причем она якобы обошлась лишь в 50 тыс. грн. Также на отца-пенсионера оформлен новый Lexus NX 450H+ (от 60 тыс долл.).

Администратор Наталья Лось ездит на двух разных Теслах – Tesla Model 3 и Tesla Model Y, хотя официально у нее есть только "не очень свежий" Dodge Challenger.

У администратора Сергея Панченко ни в одной из его деклараций нет жены. Однако его Toyota Land Cruiser Prado оформлена именно на нее, а "женщина на протяжении многих лет постила в соцсетях семейные фото с Панченко". На маму Панченко записано частное здание в КМ "Междуречье" под Киевом, а на отца – еще один Toyota Land Cruiser Prado.

Аналогичные интересности есть декларациях и инспекторов ТСЦ.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы зарегистрировать в Украине авто, которое было в эксплуатации за рубежом, необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также нужно уплатить отдельный сбор – более подробно об этом узнайте здесь.

В Украине рассматривается законопроект, который позволит органам МВД получать расширенную информацию из государственных реестров для проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительского удостоверения.

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