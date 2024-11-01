На Житомирщине задержали двух мужчин, которые 'выбивали' деньги из жены военнослужащего. Фото

В городе Бердичев Житомирской области задержали двух мужчин, которые "выбивали" деньги из гражданской жены военнослужащего ВСУ. Они угрозами заставляли женщину отдать им несуществующий долг мужа.

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Один из злоумышленников имеет судимость за мошенничество и обвиняется в краже. Об этом сообщил 1 ноября Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в сентябре этого года двое жителей Бердичева назначили встречу потерпевшей и потребовали оплатить им 50 тысяч гривен. Наличие какого-либо долга у гражданского мужа женщина отрицала.

В то же время фигуранты пригрозили ей физической расправой и шантажировали разглашением конфиденциальной информации. Под психологическим давлением потерпевшая отнесла в ломбард ноутбук и отдала часть "долга".

Подозреваемые же требовали передать остальные деньги, а в случае обращения к правоохранителям угрожали ей физическим насилием. Они также назвали ей "окончательный срок" уплаты средств.

Опасаясь за свою жизнь, женщина вынуждена была собрать очередную сумму. После получения от потерпевшей 10 тыс. грн правоохранители задержали обоих мужчин в порядке ст. 208 Украины.

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Их заключили под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет главное управление Нацполиции в Житомирской области, а оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в области Департамента стратегических расследований НПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах разоблачили группу вымогателей, которые заставляли предпринимателя отдать 1,5 млн грн вымышленного долга и забрали у него два автомобиля. Лидера банды задержали на горячем, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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