'Выбивали' средства с предпринимателей: на Черкасской области разоблачили банду, которая терроризировала бизнес и отбирала авто. Фото и видео

Полиция в Черкассах совместно со Службой безопасности Украины разоблачила группу вымогателей. По данным следствия, фигуранты заставляли предпринимателя отдать 1,5 млн грн придуманного долга и забрали у него два автомобиля. Лидера банды задержали с поличным, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Об этом 24 октября сообщили в полиции Черкасской области и СБУ. Как отмечается, фигуранты "терроризировали черкасчан" и требовали деньги с предпринимателей под предлогом возврата выдуманных долгов.

В одном из задокументированных случаев банда пыталась "выбить" 1,5 млн грн у совладельца предприятия, занимающегося международными пассажирскими перевозками.

По "версии" лидера банды, эта сумма была якобы долгом потерпевшего перед его бизнес-партнером, который обратился к рэкетировам за "помощью" в возврате денег.

Кроме этого, у предпринимателя отобрали два автомобиля с документами, которые обещали вернуть после уплаты долга, а лидер банды приходил к потерпевшему в офис с бейсбольной битой и угрожал физической расправой.

В дальнейшем он постоянно преследовал пострадавшего в Черкассах, давил и запугивал насилием, в том числе и в отношении семьи.

Следователи и работники СБУ под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры, задержали главаря преступной группировки, задержали во время передачи части денег в сумме 20 тыс. долларов от потерпевшего.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Суд заключил фигуранта под стражу без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех лиц, причастных к противозаконной деятельности, сообщили правоохранители.