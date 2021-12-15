На Житомирщине новогодняя ель оставила без света два села и чуть не убила отца 12 детей

Ольга Липич
Общество
2 минуты
439
На Житомирщине новогодняя ель оставила без света два села и чуть не убила отца 12 детей

В селе Романов в Житомирской области пополам сломалась елка, которую должны были установить на площади Единства к Новому году. В момент падения на верхушке дерева находился арборист Александр Выговский. Мужчина является отцом 12 детей.

Об этом сообщило издание "Твой Романов". Инцидент произошел, когда елку начали устанавливать в центре села. Камеры наблюдения зафиксировали момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дерево сломалось пополам
Дерево сломалось пополам
Видео дня

На кадрах видно, что при натягивания тросов для того, чтобы выровнять дерево, елка сломалась пополам. К ней сразу начали сбегаться люди.

Сам арборист рассказал, что в момент падения находился на высоте около 12 метров. По словам Выговского, он фактически чудом остался жив – его спасла страховка. Несмотря на это мужчина получил ушибы головы, спины и царапины лица.

Арборист чудом остался в живых

"У меня 12 детей и 4 внуков, Бог сохранил мне жизнь. К стволу пристегнут был, и когда она упала ветками, я оказался между асфальтом и между елкой. А голова коснулась асфальта, побилась немного", – рассказал пострадавший.

Остатки дерева забрали на грузовиках

Кроме того, как пишет издание, во время транспортировки елки из соседнего села она оборвала интернет-кабели в двух населенных пунктах – в Романовке и Корчевке. Без Интернета и света осталось несколько улиц.

Все, что осталось от новогоднего дерева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 декабря в тестовом режиме загорелась главная елка Украины, установленная на Софийской площади. Ее украсили разноцветной иллюминацией.

УкраинаЖитомир