На Житомирщине новогодняя ель оставила без света два села и чуть не убила отца 12 детей

В селе Романов в Житомирской области пополам сломалась елка, которую должны были установить на площади Единства к Новому году. В момент падения на верхушке дерева находился арборист Александр Выговский. Мужчина является отцом 12 детей.

Об этом сообщило издание "Твой Романов". Инцидент произошел, когда елку начали устанавливать в центре села. Камеры наблюдения зафиксировали момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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На кадрах видно, что при натягивания тросов для того, чтобы выровнять дерево, елка сломалась пополам. К ней сразу начали сбегаться люди.

Сам арборист рассказал, что в момент падения находился на высоте около 12 метров. По словам Выговского, он фактически чудом остался жив – его спасла страховка. Несмотря на это мужчина получил ушибы головы, спины и царапины лица.

"У меня 12 детей и 4 внуков, Бог сохранил мне жизнь. К стволу пристегнут был, и когда она упала ветками, я оказался между асфальтом и между елкой. А голова коснулась асфальта, побилась немного", – рассказал пострадавший.

Кроме того, как пишет издание, во время транспортировки елки из соседнего села она оборвала интернет-кабели в двух населенных пунктах – в Романовке и Корчевке. Без Интернета и света осталось несколько улиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 декабря в тестовом режиме загорелась главная елка Украины, установленная на Софийской площади. Ее украсили разноцветной иллюминацией.