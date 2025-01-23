На Житомирщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'не может служить': как его наказали

В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовное наказание. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе, но фигурант дела заявил, что "не может служить".

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В результате мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Червоноармейского районного суда Житомирской области.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года мужчину по результатам ВВК признали годным к мобилизации. В дальнейшем он получил от работника ТЦК повестку, однако уклонился от военной службы.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Также он рассказал, что "болен и не может проходить военную службу". При этом по результатам военно-врачебной комиссии он признан пригодным к военной службе, однако заключение ВВК не оспаривал.

Суд не обнаружил обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемому. Учитывая характеристику обвиняемого по месту жительства, его образ жизни, условия жизнедеятельности, поведение также среднюю вероятность совершения повторного уголовного правонарушение, суд решил, что исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества.

Вместе с тем, учитывая отсутствие альтернативы наказания, предусмотренного санкцией ст. 336 УК Украины, суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы. Поэтому суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье пограничники и полицейские разоблачили на горячем трех местных жителей, подозреваемых в попытке незаконной переправки мужчин в Румынию. Установлено, что один из "клиентов" заплатил им 8 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ рассказали, что в Житомире совместно с полицией и СБУ разоблачили основательницу благотворительного фонда, которая организовывала переправку за границу военнообязанных. Женщина помогала бежать в Словакию "консультациями и советами", а за услуги брала по 7 тыс. долларов.

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