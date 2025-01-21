За $7 тыс. помогала перейти границу: на схеме переправки мужчин в Словакию разоблачили основательницу благотворительной организации. Фото

В Житомире правоохранители, Служба безопасности и пограничники разоблачили основательницу местной благотворительной организации в организации нелегальной переправки за границу лиц призывного возраста. Женщина помогала уклонистам "консультациям и советам", а ее услуги стоили семь тыс. долларов.

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Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Именно по представлению ГПСУ в прокуратуре возбуждено соответствующее дело.

Как отмечается, женщина на участке западной границы наладила незаконную схему переправки военнообязанных в Словакию еще в конце 2024 года.

"Стоимость услуги составила семь тыс. долларов США, которые заинтересованное лицо должно было ему передать в день отъезда. За это участник нелегального "путешествия" получал соответствующие консультации и советы, как перейти границу вне пунктов пропуска и не встретить пограничников", – уточнили в ГПСУ.

Благотворительница задержана, ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Устанавливаются факты причастности фигурантки уголовного производства к аналогичным случаям переправки мужчин за границу", – добавили пограничники.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности также задержала главного психиатра Вооруженных сил Украины, который только за время полномасштабной войны обогатился более чем на 1 млн долларов. У него, в частности, обнаружили дом и два участка на Киевщине, три квартиры, четыре новых внедорожника BMW. Имущество он оформил на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц.

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