На западе Украины будет дождливо, а на юге до +14: появился прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 15 марта, будет дождливой в северных, западных и части центральных областей, а на юге страны температура поднимется до +14 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Согласно данным синоптиков, температура днем ожидается от +3 до +8 градусов, на юге, востоке и в части центральных областей от +9 до +14 градусов.

Теплее всего на юге – в Николаевской и Херсонской областях от +9 до +14, а в Одесской – дожди и до +11 градусов.

Самые низке температуры стоит ожидать на Ивано-Франковщине и Буковине – там будет до +5 градусов и дожди.

В Киеве прогнозируют и ночью, и днем – дожди и от +4 до +6 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, метеоролог Татьяна Адаменко рассказала, когда в Украине наступит настоящая весна. По ее словам, на юге страны этот процесс произойдет с 18 по 25 марта, на остальной территории – с 25 марта по 3 апреля.