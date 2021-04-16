На западе Украине посреди весны ударили морозы до -8. Фото

В пятницу, 16 апреля, в Украине в Карпатах зафиксировали температуру воздуха -8 градусов и небольшой снегопад.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. Отмечается, что утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно и видимость ограничена до 30 метров.

"Ветер юго-западной 12-13 метров за секунду. Метель, падает мелкий снег. Температура воздуха -8 градусов", – говорится в сообщении.

Черногорский горный поисково-спасательный пост

Отметим, что погода в Украине 16 апреля снова будет дождливой и снежной, местами даже с метелями. Большинство областей охватят осадки в виде дождя, в некоторых регионах на западе пойдет мокрый снег.

Напомним, что ранее Карпаты из-за циклона, который пришел из Европы, засыпало снегом. Высота снежного покрова местами достигла более метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что апрель и май в Украине в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодою. Перемены будут происходить каждые 4-5 дней.