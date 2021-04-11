Апрель и май в Украине будут отличаться неустойчивой погодой, – синоптик

Апрель и май в Украине в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодою. Перемены будут происходить каждые 4-5 дней.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По ее словам, тепло и холод будут сменять друг друга волнообразно.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас – каждые 4-5 дней смена погоды", – подчеркнула климатолог.

"Надо понимать, что, если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду", – добавила она.

При этом синоптик отметила, что перелом в погоде уже произошел – "и зима кончилась, и весна началась". Однако полноценно почувствовать наступление весны украинцы не могут из-за неустойчивости погодных условий.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", – сообщила Мартазинова.

При этом, как рассказал ранее народный синоптик Леонид Горбань, в целом весна в Украине будет с ночными морозами и дождями. В середине апреля украинцев ждет прохладная погода, в последнюю неделю месяца будет ветрено, прохладно и дождливо.

Также, по его словам, после 12-го апреля начнется медленный подъем и к 19-20 числу воздух прогреется до 18-20 градусов. Потом опять похолодает и так будет всю Вербную неделю аж до Пасхи.

А вот погода на Пасху 2021 года в Украине, которая выпадает на 2 мая, будет холодной, да и в общем тепла в последний месяц весны можно не ждать.

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