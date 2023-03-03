На Закарпатье водитель сдал пограничникам пассажира-уклониста, которого пообещал вывезти за границу. Видео

Украинские правоохранители задержали мужчину, который несмотря на общую мобилизацию в Украине, пытался выехать за пределы государства. Его "сдал" работникам Госпогранслужбы водитель микроавтобуса, на котором тот собирался доехать до Словакии.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в пятницу, 3 марта. Как отмечается, нарушитель согласовал все детали с водителем заранее и должен был заплатить ему 4 тысячи гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в Закарпатской области на пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией. Мужчина приехал к ПП пешком и подсел в микроавтобус в то время как все остальные пассажиры проходили паспортный контроль.

О таком плане они с водителем договорились раньше – уклоняющий должен был дождаться завершения проверок паспортов и сесть в микроавтобус.

Однако водитель выгнал мужчину из транспортного средства, когда увидел пограничников. Он выбежал к правоохранителям и "сдал" им уклониста.

На место вызвали представителей национальной полиции. В отделение полиции забрали и водителя, и псевдопассажира.

После установления обстоятельств уклоняющийся будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие Чопского отряда в пункте пропуска "Малый Березный" обнаружили человека в багажнике микроавтобуса, направлявшегося на выезд из Украины. 19-летний парень, несмотря на запрет из-за военного положения, решил незаконно уехать за границу.

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