На Закарпатье в грузовике "Укрпочты" погибли 8 млн пчел. Фото

Восемь миллионов пчел погибли в грузовике Hyundai, которым их перевозила к месту назначения компания-оператор "Укрпочта" на Закарпатье. Владельцам-пчеловодам это нанесло ущерб на полмиллиона гривен.

Инцидент произошел 11 мая, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. Он также опубликовал фото того, что осталось от живого багажа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пчеловоды из Иршавы и Виноградова отослали по почте к заказчикам несколько сотен специальных пакетов с пчелами, маткой и расплодом.

"400 специальных пакетов работники "Укрпочты" везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов пчел не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", – уточнил журналист.

Он добавил, что пчеловоды уже обратились в полицию и собираются судиться с компанией-оператором почтовой связи. Стоимость всех пчел на рынке составляет примерно 500 тысяч гривен.

"Они просто запарились в том грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они же живые – это не просто груз. Им тоже нужен кислород, а здесь его не было. У меня сердце разрывается от увиденного. Дело не только в материальных убытках – пчел жалко невероятно", – рассказала одна из пасечниц Мария Лендел.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам показали авто "Укрпочты" на "лысой" резине. Руководитель компании Игорь Смелянский извинился за это и попытался оправдаться.