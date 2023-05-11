На юге Украины оккупанты массово вывозят в РФ документацию и имущество из госучреждений – ЦНС

Оккупационные российские войска начали вывозить из временно захваченных населенных пунктов на юге Украины имущество из государственных и медицинских учреждений. Такая ситуация сложилась в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

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Об этом в среду, 10 мая, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, оккупационные администрации в украинских населенных пунктах массово прекращают свою "деятельность".

Все имущество, документы и организационную технику противник перевозит на территорию государства-агрессора России. В то же время, некоторые местные коллаборанты уже сбежали вместе со своими семьями в РФ. Такие действия враг проводит на фоне так называемой объявленной "эвакуации местного населения".

Также российские захватчики вывозят из местных больниц медицинское оборудование.

Напомним, что ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что на Запорожье у оккупантов и местных коллаборантов началась паника из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. Поклонники "русского мира" пытаются уезжать подальше от линии фронта или убегают в Россию.

Как известно, в Запорожье оккупанты срочно организуют эвакуацию. Назначенный врагом гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил об "эвакуации" из 18 населенных пунктов вблизи линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно захваченных территориях юга Украины правоохранители-коллаборанты пытаются убежать от контрнаступления ВСУ на территорию России. Назначенные оккупантами "полицейские" боятся, что их заставят вступить в ряды оккупационной армии РФ.

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