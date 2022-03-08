На Волыни задержали двух контрабандистов: военный комиссар вручил им повестки и направил на службу. Фото

На Волыни сотрудники Госпогранслужбы задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно переправить в Польшу табачные изделия. Контрабандистам вручили повестки о направлении в воинскую часть.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Пограничный патруль заметил злоумышленников, когда они вблизи границы выгружали из машин пакеты с сигаретами. Во время задержания мужчины пытались скрыться, однако их остановила группа реагирования отдела "Грабово".

Пограничники обнаружили 2600 пачек безакцизных сигарет и резиновую лодку, с помощью которой дельцы и планировали переправить товар на польский берег. Табачные изделия и автомобили установленным порядком изъяты. На нарушителей составили админпротоколы.

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"Кроме того, мужчинам 1997 и 2000 годов рождения военный комиссар вручил повестки о направлении в воинскую часть", — отметили в Госпогранслужбе.

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