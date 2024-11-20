Группу мужчин, желающих купить 'белые билеты', мобилизовали: в ДБР раскрыли подробности

Государственное бюро расследований продолжает систематически выявлять и привлекать к ответственности лиц, пытающихся обогащаться на вопросах мобилизации. Кроме того, в ВСУ начали мобилизовывать мужчин, которые пытались незаконно приобрести отсрочку от призыва или документы для избежания мобилизации и выезда за границу.

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Как сообщила пресс-служба ДБР, работники Бюро вместе с УСР Нацполиции обнаружили "клиентов" одного из фигурантов уголовного производства, занимавшегося продажей так называемых "белых билетов" для мужчин призывного возраста. Схема ликвидирована, а шесть человек, пытавшихся избежать мобилизации через взятку, уже проходят военную службу.

Проверка показала, что оснований для их освобождения от воинского долга не было. После прохождения военно-врачебной комиссии и согласно приказу начальника Шевченковского РТЦК и СП Львова их причислили в состав одной из воинских частей.

Работники ДБР продолжают проверять других лиц, пытавшихся избежать мобилизации и уехать за границу, используя услуги фигурантов уголовных производств. В случае подтверждения таких фактов, эти лица также будут призваны в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что работники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве двух дельцов, которые, по информации следствия, организовали схему уклонения от мобилизации. За 58 тысяч долларов США они обещали двум призывникам "трудоустройство" в типографии и командировку за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области разоблачили двух медиков, которые, по информации следствия, за деньги фальсифицировали истории болезней призывников, предлагая им получить инвалидность. Стоимость "услуг" составила 12 тысяч долларов США.

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