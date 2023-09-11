На Волыни мужчина заявил, что не прибыл в военкомат, потому что пас коров: как его наказали

На Волыни мужчина получил повестку, но в указанную дату не явился в место сбора призывников. В суде он заявил свою неявку тем, что в тот день пас коров.

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Как сообщают "Волынские новости", дело рассматривал Ратновский районный суд. Мужчина по имени Сергей А. получил повестку о призыве на военную службу 15 июня лично в руки, однако не пришел в пункт сбора в указанный день.

В суде он искренне раскаялся и рассказал, что не явился, потому что в тот день пас коров.

Суд, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным и присудил ему три года лишения свободы.

Однако с учетом искреннего раскаяния обвиняемого его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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