На Волыни 26-летняя женщина пыталась продать ребенка подруги: схеме помешали полицейские. Фото

В городе Луцк Волынской области 26-летняя женщина пыталась продать чужого 11-месячного ребенка. За младенца она требовала 30 тыс. долларов, но преступление совершить не успела – о ее намерениях узнали правоохранители.

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Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили на официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины. Как отмечается, сейчас ребенку ничего не угрожает, мальчика передали медицинским работникам.

Правоохранители установили, что 23-летняя местная жительница родила дома мальчика. Сразу после родов она отдала сына своей 26-летней подружке, чтобы та заботилась о нем.

Сначала женщина ухаживала за младенцем, пряча от посторонних глаз, а потом начала подыскивать людей, чтобы продать ребенка.

Сразу после передачи ребенка в обмен на деньги от покупателя – 30 тыс. долларов – злоумышленницу задержали волынские правоохранители. Ребенка передали в медицинское учреждение.

"Следователи полиции уже объявили ей о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Кроме этого, после изучения всех обстоятельств и фактов действиям матери также будет дана правовая квалификация", – говорится в сообщении.

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