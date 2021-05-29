На Украину надвигается шторм: в субботу будет ливень и шквальный ветер

В субботу, 29 мая, в Украине ожидается шторм. По прогнозам синоптиков, в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях пройдет дождь, град и шквальный ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, холоднее всего будет на западе страны. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем потеплеет максимум до +20.

В восточных областях будет жарко – до +28 градусов днем, +15 +17 градусов ночью. В центральной и северной части Украины ожидается +19 +21 градусов днем, ночью до +13 градусов. На юге воздух прогреется до +26 градусов днем, ночью +14 +16.

Кроме того, 28-29 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на выходных в Украине похолодает и задождит. Метеорологи отметили, что не могут выделить регион, где в течение 29-30 мая безусловно можно пообещать солнечную погоду.