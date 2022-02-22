На трассе международного значения М-07 – Ковель – Ягодин начались ремонтные работы. Фото

По программе президента начали "Большую стройку" пути к украинско-польской границе вблизи КПП "Ягодин", сообщает Служба автомобильных дорог в Волынской области.

Новый строительный сезон начался на трассе международного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" дорожники восстанавливают 10-километровый участок к украинско-польской границе с подъездом к КПП "Ягодин" - "Дорогуск".

"Самый большой трафик по автодороге М-07 в пределах Волыни наблюдается на участке Ковель - Ягодин, именно его активно развиваем, доводя до параметров І категории", - говорится в сообщении Службы.

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В настоящее время дорожная техника сконцентрирована вблизи села Рымачи и движется в направлении Любомля. На участке фрезеруют изношенное дорожное покрытие левого проезда и выполняют земляные работы.

"Движение транспорта от КПП "Ягодин" в сторону Любомля осуществляется только по одной полосе, поэтому водителям следует быть осмотрительными и внимательно следить за дорожными знаками", - предупреждают в Службе.

Международная трасса М-07 Киев – Ковель – Ягодин соединяется с коридором Балтийское море – Черное море и входит в состав польской автомагистрали Е373. Это одна из важнейших транспортных артерий Волынской области, которая, в частности, обеспечивает движение транзитного транспорта в международный пункт пропуска "Ягодин" - "Дорогуск".

За 2019-2020 в рамках президентской программы "Большая стройка" на трассе М-07 завершили реконструкцию двух объектов-долгостроев общей протяженностью 7,5 км (участки 447 - 451 км и 478 – 482 км).

Кроме восстановления пути к польской границе, в этом году на маршруте планируют провести реконструкцию 7 км покрытия между населенными пунктами Руда и Хворостов и восстановить более 18 км на участке Любомль - Ягодин. Параллельно идет подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию 17 км Старые Кошары – Руда.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы в этом году планируют восстановить 5,5 тыс. км государственных дорог и 1,4 тыс. местных, а также около 300 искусственных сооружений.