На трассе Киев-ЧОП остановили водителя с зашкаливающими показателями алкоголя. Фото

4 июня Патрульная полиция в селе Чайка, расположенном на трассе Киев – Чоп остановила водителя автомобиля ВАЗ 21013, который нарушал правила дорожного движения. При беседе с нарушителем правоохранители заметили очевидные признаки опьянения.

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Как сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, полиция потребовала у водителя пройти тест на содержание алкоголя в крови. Тот не стал уклоняться от неизбежного.

"Проверка прошла с помощью прибора Драгер. Результат ошеломил всех – прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 6 промилле", – рассказали патрульные.

Они немедленно отстранили задержанного от управления автомобилем и составили административный протокол. Отметим, что норма содержания алкоголя в крови в Украине для водителей – 0,2 промилле, то есть фактически нулевое.

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