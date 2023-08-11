На Тернопольщине мужчина отказался от мобилизации, потому что 'психологически не готов' и 'не имеет семьи': как его наказали

В Тернопольской области к трем годам лишения свободы приговорили военнообязанного мужчину, отказавшегося от мобилизации. Уклонение от призыва он объяснил психологической неготовностью к военной службе и тем, что у него нет семьи, а надо "ухаживать за огородом".

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Решение принял Лановецкий районный суд. В регионе это уже третий случай подобного наказания уклонистов, передает пресс-служба Тернопольской облпрокуратуры.

Как отмечается, в суде прокурор Кременецкой окружной прокуратуры доказал, что житель села Печорна состоял на учете в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) как военнообязанный.

После объявления и проведения мобилизации в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины мужчина прошел медицинское осмотр и был признан военно-врачебной комиссией пригодным к службе в ВСУ.

Однако, получив повестку для отправки в состав команды в учебный центр для последующей военной службы, "не имея правовых оснований на отсрочку", военнообязанный не явился в ТЦК.

"На суде обвиняемый свою вину признал в том, что он прошел врачебную комиссию, получил повестку, однако, по его словам, в военкомат не явился, потому что не имеет семьи и не видит оснований идти воевать. А также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство, психологически не готов к несению службы", – информирует прокуратура.

Учитывая эти объяснения мужчины, суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу в ходе мобилизации на особый период (ст. 336 УК Украины). Ему назначили наказание – три года лишения свободы.

Приговор по этому уклонисту еще не вступил в законную силу. А в Тернопольской облпрокуратуре напомнили, что недавно Збаражский и Кременецкий райсуды уже приговорили тоже к трем годам лишения свободы двух военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юрист объяснил, может ли Украина наказать уклонистов от мобилизации, которые бежали за границу. В то же время депутаты ВСУ предлагают мобилизовать на общественные работы мужчин, которые не хотят воевать.

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