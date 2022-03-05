На Сумщине ВСУ разгромили роту оккупантов, которые пытались прорваться в тыл. Эксклюзивные фото

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать рубежи украинских городов и отбивать российских оккупантов там, где они успели продвинуться вглубь. В субботу, 5 марта, наши воины уничтожили целую роту захватчиков на Сумщине.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Также в распоряжении издания оказались зрелищные снимки, демонстрирующие силу защитников (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что захватчиков вместе с техникой ликвидировали в районе города Лебедин, расположенном в 52 километрах от областного центра.

Видео дня

Украинские военные подчеркнули, что там рота противника пыталась зайти в тыл одной из наших отдельных механизированных бригад, и нарвалась на мощный отпор.

Добавим: утром в Лебедине прозвучали сильные взрывы, от которых в нескольких районах населенного пункта выбило стекла в окнах. О взрывах сообщали и в самих Сумах, мэр отметил, что в городе завязались уличные бои.

Ранее в Сумской области украинские защитники с помощью "Байрактара" уничтожили САУ оккупантов. С нее российские захватчики обстреливали украинские города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле за последние дни ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (город Ульяновск, РФ). Защитники также завоевали трофейное оружие и технику врага. Сам Гостомель находится под контролем украинских сил.

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