На Сумщине ВСУ уничтожили САУ, которая обстреливала украинские города. Видео

Лилия Рагуцкая
Общество
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На Сумщине ВСУ уничтожили САУ, которая обстреливала украинские города. Видео
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В Сумской области воины Вооруженных сил Украины с помощью "Байрактара" уничтожили вражескую САУ. Из нее оккупанты обстреливали украинские города.

Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Байрактар" прицельно влупил по САУ, которая обстреливала наши населенные пункты! САУ пылает. Уничтожаем врага! Место – Тростянец. Круглый двор", – написал Живицкий.

На Сумщине ВСУ уничтожили САУ, которая обстреливала украинские города. Видео
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На видео, которое выложил глава Сумской ВГОА, видны результаты отличной работы украинских военных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинское ПВО уничтожило два российских истребителя Су-35С.

Кроме того, ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Чернобылем: начальник штаба РФ спасался бегством, бросив солдат.

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