В Гостомеле уничтожили десятки оккупантов: ВСУ захватили трофейные оружие и технику

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За последние двое суток в Гостомеле уничтожено более 50 оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из города Ульяновск. В настоящее время город находится под контролем украинских войск.

Об этом сообщается в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления (чтобы посмотреть фото, доcкролльте до конца страницы).

Украинские военные захватили многочисленные трофеи, в том числе оружие, военную технику, штабные и личные документы.

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Захваченное у врага пригодное для использования оружие было передано местным группам сопротивления.

"У уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книг", – говорится в сообщении.

Напомним, бои за Гостомель ведутся с начала российской агрессии. Здесь есть аэродром, который враг стремится взять под контроль с целью высадки десанта и грузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области украинские воины разгромили подразделение кадыровцев. Фото трупов оккупантов, которых в российском руководстве отказываются признавать, показали в сети.

4 марта в сети появилось видео жесткого "ответа" ВСУ оккупантам в Гостомеле, за который уже больше недели идут упорные бои.

Ранее СБУ перехватила разговор российских ОМОНовцев по поводу боев в Гостомеле: те пожаловались, что их разбили в дым.

#stopwar

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