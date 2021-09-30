Целую телегу мусора сбросили прямо в реку: местные жители устроили у озера Синевир свалку. Видео

На Закарпатье на территории национального природного парка "Синевир" появилась стихийная свалка. Мусор на берег местной реки отвез мужчина на телеге, сославшись на "приказ начальства".

Соответствующее видео сняли неравнодушные очевидцы события. Как сообщается в Facebook-группе "Карпати в Серці", нарушителя, который выбросил гору мусора посреди живописного леса, разыскивают полицейские (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что парк занимает площадь в 43 тысяч гектаров. Где именно было записано это видео – не уточняется.

Когда мужчину, который лопатой выгребал мусор на берег, спросили, для чего он это делает, тот ответил: "Ты что, не знаешь для чего?"

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Он также пояснил, что потом грейдер прикрывает отходы глиной. "Таков приказ", – заявил нарушитель о своих действиях.

Национальный природный парк "Синевир" расположен в Межгорском районе Закарпатской области.

Своим названием он обязан расположенному на его территории озеру, которое со своей площадью в 7 га является крупнейшим в регионе.

Заповедная зона парка составляет 5807 га.

Источник видео – Telegram-канал "УНИАН – новости Украины".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в лесополосе на окраине Харькова активисты, собиравшие мусор, нашли возле дороги более сотни пластиковых бутылок с мочой. Волонтеры предположили: в этом виноваты дальнобойщики, которые часто путешествуют по этой трассе. Они призвали руководство провести "серьезную беседу" со своими работниками.