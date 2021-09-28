"Привет фурам": под Харьковом экоактивисты "поприветствовали" дальнобойщиков, собрав сотню бутылок с мочой. Фото

В лесополосе на окраине Харькова активисты, собиравшие мусор, нашли возле дороги более сотни пластиковых бутылок с мочой. Волонтеры предположили: в этом виноваты дальнобойщики, которые часто путешествуют по этой трассе.

Об инциденте на своей странице в Instagram сообщил харьковский экоактивист, инициатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько. Он показал фотографии и признался, что ему отвратительно об этом писать.

"Но люди должны знать, что находится в харьковских лесах!" – отметил мужчина. Он уточнил: рейд был проведен в районе Жихор.

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По словам Приходько, бутылки прямо с машин могли выбрасывать водители грузовиков, направляющиеся в ТОВ "Омега" и на харьковскую таможню. Активист подчеркнул, что руководство должно провести с водителями серьезную беседу.

Как видно на фото, волонтеры выставили бутылки при дороге, поставив сверху картонку с надписью: "Привет фурам".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киевской области полиция разоблачила нарушителей, которые вывозили промышленные отходы в места, не приспособленные для утилизации мусора. Стихийные свалки выявили на свыше 10 га земель. Мусор на них засыпали песком, чтобы скрыть нарушения.