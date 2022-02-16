"На родной земле": Ахметова и Новинского заметили в Мариуполе в День единения. Фото

Украинский бизнесмен, владелец SCM Ринат Ахметов и народный депутат Украины Вадим Новинский 16 февраля, в День единения, приехали в Мариполь в Донецкой области. Они побывали на металургическом комбинате группы "Метинвест" "Азовсталь".

Об этом сообщили в Facebook холдинга System Capital Management, принадлежащего Ахметову. Во время своего выступления на меткомбинате он заявил, что приехал в Мариуполь именно в этот день, так как хочет разделить с земляками волнение и тревогу.

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"У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единственная, красивая и успешная Украина", – подчеркнул он.

Ахметов также добавил, что в своем родном Донецке не был уже 8 лет, однако мечтает о том, чтобы "на "Донбасс Арене" звучал Гимн Лиги Чемпионов".

"Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единственной и счастливой Украине", – подчеркнул бизнесмен.

Отметим, что имя Вадима Новинского фигурировало в списке нардепов, которые на фоне нарастающей российской агрессии покинули Украину. Сообщалось, что он 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия).

Нардеп вернулся в страну в понедельник, 14 февраля. Борт приземлился в "Жулянах" около 17:00. Новинский пояснил, что его поездка в Мюнхен была связана с личными вопросами.

"Нет никаких панических настроений, я точно никуда не собираюсь улетать", – подчеркнул нардеп.

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