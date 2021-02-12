На Ривненщине людей напугала пенная вода из кранов: в ней оказалось средство для свиноферм. Видео

У жителей поселка Заречное Ривненской области из кранов текла водопроводная вода с пеной и белого цвета. Результаты анализов показали, что в нее добавили средство, которое используют для свиноферм.

Таким образом местное коммунальное предприятие дезинфицировало воду. Его руководитель заверял, что это безопасно и якобы сам пил воду вместе с подчиненными, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Образцы отдали на проверку в лабораторный центр. Там выяснили, что моющих средств в воде не было, однако она все равно не соответствует требованиям качества из-за превышения органических и минеральных веществ, которые обычно добавляют в водопроводы свиноферм и ферм для другого скота.

По словам специалистов, если такую воду ежедневно употреблять, то она может негативно влиять на организм человека.

Коммунальщики в свою очередь заверили, что больше не будут использовать такие средства для очистки водопровода, и в случае чего предупреждать население.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США хакеры проникли в компьютер водопроводной станции 15-тысячного города и добавили опасное количество гидроксида натрия (щелока) в воду.

Его содержание превышало допустимую норму более чем в 100 раз, что могло вызвать раздражение кожи, глаз, слизистой оболочки рта, першение в горле, временное выпадение волосы, тошноту, рвоту и диарею.